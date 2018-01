Elezioni 2018, parte una petizione per la candidatura di Franco Alfieri

Sindaci, amministratori locali e segretari di circolo del Partito Democratico si mobilitano per sostenere la candidatura di Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli ed attuale capo segreteria del governatore De Luca, nel collegio Agropoli-Cilento-Vallo di Diano alla Camera dei Deputati.

L'iniziativa

In queste ore, infatti, è partita una petizione per la sottoscrizione di un documento ad hoc a supporto della discesa in campo di Alfieri. Ad annunciarlo è il vice presidente della Provincia di Salerno Luca Cerretani: “Candidare Franco Alfieri significa legittimare una candidatura approvata direttamente dalle comunità che ha amministrato nella sua trentennale esperienza politica, con concretezza e risultati entusiasmanti, tali da acclamare tanto l’operato del sindaco quanto l’umanità della persona”.

I vertici del Nazareno

Tutto nasce dai dubbi che la segreteria nazionale guidata da Matteo Renzi avrebbe sul nome di Alfieri, per via della vicenda legata alle “fritture di pesce” diventata famosa a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da De Luca nel corso di una riunione organizzativa per promuovere il referendum costituzionale. Era stata aperta anche un’inchiesta al riguardo ma, lo scorso mese di luglio, la Procura ha archiviato tutto.