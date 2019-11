Piano Casa, Fortunato scrive alla Regione: "Va prorogato"

Il sindaco di Santa Marina e responsabile provinciale degli Enti Locali di Fratelli d’Italia Giovanni Fortunato, in una missiva indirizzata all’assessore all’ambiente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, chiede una proroga per il Piano Casa della Regione Campania.

La lettera

Fortunata entra subito nel merito della questione: “La mia richiesta è che venga adottata dalla Giunta della Regione Campania una norma definitiva sul Piano Casa, che contempli il percorso avuto in Campania dalla c.d. Legge Piano Casa e che apporti le eventuali ulteriori modifiche migliorative, tale da renderla una norma completa e di riferimento e che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per la proroga dei termini di scadenza della stessa prevista per il prossimo 31.12.2019, ritenendo congruo posticipare tale termine di ulteriori 24 mesi. Considerato che il Piano Casa- continua Fortunato- rappresenta una legge importante, oltre che un importante strumento di crescita per i territori comunali e per il rilancio del comparto edilizio e che ha consolidato dinamiche e processi nel sistema urbanistico regionale. Senza dimenticare il lungo e virtuoso percorso creato dalla legge a vantaggio di cittadini, imprese e professionisti e ritenuto doversi dare un’autonomia legislativa alla legge Piano Casa, in una più completa e dettagliata normativa”.