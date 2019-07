Piano Lavoro, il sindaco Napoli: "Fermiamo la fuga dei cervelli"

Questa mattina il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato, a Palazzo Santa Lucia, i primi due bandi del Piano Lavoro.

Il commento

Tra i sindaci seduti in prima fila c’era quello di Salerno Enzo Napoli che commenta: “È una straordinaria opportunità per 10mila laureati e diplomati che saranno assunti a tempo indeterminato al termine di un corso concorso rigoroso e trasparente. Un lavoro vero e duraturo per rispondere ad una drammatica situazione sociale ed economica. L'iniziativa del Presidente De Luca, condivisa con tanti colleghi Sindaci, offre ai Comuni la possibilità di ammodernare la macchina amministrativa, migliorare i servizi resi ai cittadini, scongiurare la fuga dei cervelli e valorizzare il talento giovanile”.

Le fasce tricolori

Presenti, fra gli altri, i sindaci di Pellezzano (Francesco Morra) di Baronissi (Gianfranco Valiante), di Buccino (Nicola Parisi)