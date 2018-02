Tributi, Piero De Luca attacca la Soget: "Fare chiarezza sulla riscossione"

Piero De Luca critica il modus operandi della Soget, la società scelta dal Comune di Salerno che si occupa della riscossione dei tributi. Il candidato del Pd alla Camera dei Deputati chiede, prima di tutto, “un’azione seria di trasparenza da parte della Soget, finalizzata a fare chiarezza sulla situazione relativa alla riscossione dei tributi nella nostra città”.

La polemica

Poi il primogenito del governatore della Campania spiega: “Senza voler entrare nel merito di quanto regolarmente dovuto dai contribuenti alla società concessionaria, quello che preme evidenziare è la necessità anzitutto di una verifica preliminare attenta della veridicità e dell’ammontare degli importi che si richiedono, i quali in molti casi, risulterebbero già pagati e mai registrati. È poi indispensabile evitare di mettere in campo pratiche vessatorie o ispirate a logiche burocratiche che rischiano di incrinare il rapporto di fiducia e serena collaborazione con i cittadini salernitani.Un disservizio in tale settore penalizza oltremodo contribuenti e famiglie già provate dagli effetti della crisi economica che ha attraversato il nostro Paese. Si pianifichino dunque modalità, tempi e regole della riscossione in maniera rispettosa dei cittadini” conclude il giovane De Luca.