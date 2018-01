Pd: "Entusiasmo e soddisfazione" per la doppia candidatura, parla Piero De Luca

"E' con soddisfazione ed entusiasmo che condivido e accolgo la candidatura propostami dal PD nel collegio uninominale di Salerno e nel listino proporzionale di Caserta. Ancor più gratificante, l'investitura che mi è venuta direttamente dal segretario nazionale Matteo Renzi". Lo ha detto in una nota Piero De Luca, commentando la sua canditura nell'uninominale e nel listino proporzionale per il Partito Democratico.

I ringraziamenti

Come riporta l'Ansa, il primogenito del governatore della Campania, ringrazia Renzi e i vertici nazionali del PD "per la disponibilità e la sensibilità mostrata nel condividere appieno, in un clima estremamente costruttivo, le ragioni della proposta elaborata dalla segreteria provinciale nella scelta dei candidati che rappresentano il partito e la coalizione di centro sinistra nei quattro collegi uninominali della Provincia di Salerno. Un risultato che è espressione della credibilità e serietà della proposta unitaria messa in campo grazie all'impegno di amministratori, dirigenti e militanti del territorio". E accoglie "con soddisfazione la scelta di candidare nella nostra Provincia il Ministro Minniti. Il Ministro ha ottenuto risultati concreti e ha dato prova in questi mesi della ferma volontà del Governo e del Pd di affrontare con rinnovata efficacia le problematiche legate al tema della sicurezza urbana nei nostri territori. Con lui rappresenteranno il PD candidati di indiscusso valore quali il Capogruppo dei Socialisti europei, Gianni Pittella, il Vice-Ministro agli Esteri, Mario Giro, ed il Sottosegretario agli Esteri, Enzo Amendola, con i quali avremo modo di condividere i temi a me cari delle politiche europee ed internazionali".

Le dichiarazioni di Piero De Luca: