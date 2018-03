Piero De Luca festeggia la "sconfitta" a Salerno: spuntano anche i manifesti

E’ arrivato terzo nel collegio uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati. Dietro al vincitore Nicola Provenza (M5S) e al secondo nella classifica elettorale Gennaro Esposito (Centrodestra). E, quindi, non è stato eletto nel suo territorio di appartenenza. Ma entrerà lo stesso a Palazzo Montecitorio grazie ai voti ottenuti dalla coalizione di centrosinistra in provincia di Caserta, dov’era capolista del Pd. Nonostante la sconfitta nello storico feudo elettorale del padre Vincenzo, il neo deputato Piero De Luca ha fatto affiggere dei manifesti con su scritto “Grazie Salerno, il mio impegno continua”. Un messaggio che di solito viene utilizzato da chi le elezioni le vince. Una mossa, la sua, che viene letta dai suoi elettori come un gesto di educazione e di rispetto verso la città, nonostante gli abbia voltato le spalle preferendo votare per i grillini e il centrodestra, mentre gli avversari, al momento, preferiscono tacere e godersi la vittoria.

I partecipanti

Ieri sera, inoltre, il primogenito del governatore ha voluto anche festeggiare la sua elezione in parlamento. Non a Caserta, dove si recherà nei prossimi giorni, ma presso il locale “Modo” di Salerno. Alla festa c’erano familiari, amici, fedelissimi ed elettori. Anche se non è passato inosservata l’assenza del padre e del fratello Roberto, dimessosi qualche settimana fa da assessore comunale al bilancio perché indagato in un’inchiesta della Procura di Napoli legata allo smaltimento delle ecoballe. Erano presenti, invece, il sindaco Enzo Napoli, gli assessori Angelo Caramanno, Dario Loffredo e Mariarita Giordano insieme ai consiglieri Mondany, De Roberto e Polverino.

Il messaggio

Il diretto interessato ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook: