Piero De Luca a La7: "La legge sul caporalato va applicata energicamente"

Questa mattina Piero De Luca, deputato del Pd e figlio del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha partecipato ad Omnibus, trasmissione di approfondimento politico di La7. Tra i temi toccati dalla trasmissione ci sono stati il caporalato ed il decreto Dignità.

Le parole di De Luca

Il deputato salernitano, riguardo la situazione dei braccianti stranieri sfruttati ha commentato: "La legge sul caporalato va applicata in maniera seria ed è surreale metterla in discussione. Applicarla in maniera decisa significa compiere un importante passo in avanti per sopprimere questi fenomeni che toccano, soprattutto, il Mezzogiorno". In seguito De Luca si è confrontato energicamente con Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia in quota Lega, sul decreto Dignità: "Questo decreto crea dei danni enormi all'occupazione ed agli investimenti nel nostro paese - ha commentato - E' il primo decreto approvato sul tema del lavoro nella cui relazione tecnica si certifica che ci sarà una perdita dii 8.000 posti di lavoro ogni anno. Così si riducono i posti di lavoro - ha concluso - non si elimina il precariato".