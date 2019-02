Piero De Luca su "La Città": "Cosa fa il Governo per l'informazione libera?"

Piero De Luca, parlamentare del Partito Democratico, ha voluto precisare ulteriormente, dopo l'interrogazione presentata da lui e dai suoi colleghi Lotti e Sensi, in merito chiusura del quotidiano La Città, la sua posizione riguardo la spinosa vicenda.

Il commento

"I nemici della stampa e dell'informazione imparassero a leggere l'interrogazione presentata prima di spingersi ad offese volgari e fuori luogo - queste sono le dure parle di Piero De Luca - Nell'atto ispettivo non si parla assolutamente di fondi pubblici percepiti da La Città ma si invita semplicemente il Governo a mettere in campo interventi urgenti di sostegno per scongiurare la chiusura della redazione di tale testata. Si aggiunge nell'interrogazione che questa vicenda si inserisce in un quadro già fortemente preoccupante per l'informazione a causa di tagli ai fondi per l'editoria che mettono a rischio moltre altre testate locali. Per l'insieme di tali ragioni - ha concluso De Luca - si sollecita il Governo a non voltarsi dall'altra parte come sta facendo per ogni problema del Paese".

Il testo dell'interrogazione