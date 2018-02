Più Europa si presenta, Scognamiglio a Salerno: "Siamo l'unica e vera novità politica"

Il movimento politico “Più Europa”, ideato e guidato a livello nazionale da Emma Bonino, suscita l’interesse ed inizia a raccogliere consensi anche in provincia di Salerno. Ieri sera la presentazione ufficiale di Giuseppe Scognamiglio, diplomatico, manager e anche fondatore della rivista di geopolitica “Eastwest”, che è candidato come capolista nel listino per la Camera dei Deputati. Con lui anche un altro candidato, il trentunenne Antonio Santoro.

La scelta di campo

Scognamiglio, che ha avviato già da tempo la campagna elettorale, spiega: “Siamo l’unica e vera novità politica. Abbiamo messo insieme, sotto il nome nobile di una combattente come Emma Bonino, una squadra formata da persone non professioniste della politica, che non devono dimostrare di essere competenti, in quanto per loro parla il curriculum”. La competenza, dunque, è proprio la parola chiave, il requisito fondamentale che manca ai movimenti populisti di destra e sinistra “che sono riusciti a bucare il muro del consenso – sostiene Scognamiglio – però hanno poca preparazione”. Anche per questo si rivolge direttamente ai “cittadini di buon senso, che hanno capito come il Paese sia in difficoltà e che la soluzione non può essere né affidarsi ad un signore 82enne senza prospettive e neppure ad un movimento che ha rotto gli argini ma ha dimostrato la sua incompetenza quando è andato al potere”.

L’appuntamento

Intanto venerdì 16 febbraio, alle ore 18, presso la libreria “Mondadori” situata su Corso Vittorio Emanuele, a Salerno, arriverà Marco Cappato per presentare il suo libro “Credere, Disobbedire, Combattere”. All’incontro, che sarà introdotto dall’avvocato Angela Marino e moderato da Antonluca Cuoco (Il Denaro), saranno presenti anche la candidata nel collegio uninominale del Senato Filomena Gallo insieme a tutti i candidati di “Più Europa”.