Alessandra Senatore nominata vice presidente nazionale di "Più Europa"

Dopo aver ottenuto 7.804 preferenze alle ultime elezioni europee nella circoscrizione meridionale – di cui 5.309 in Campania e 2319 in provincia di Salerno - Alessandra Senatore sale ai vertici di “Più Europa”. La presidente del consiglio comunale di Pellezzano, infatti, è stata nominata vice presidente nazionale del partito di Emma Bonino e Benedetto della Vedova.

La biografia

Laureata in Sociologia economica, organizzativa e del lavoro. Esperta di processi d’innovazione nella Pubblica Amministrazione, di sviluppo locale e marketing territoriale. E’ stata consulente e Project manager presso amministrazioni centrali, come l’Agenzia del Demanio e l’Agid, e per Enti locali tra cui Regione Siciliana e Città metropolitana di Roma Capitale. Attualmente è presidente del Consiglio Comunale di Pellezzano. E’ sposata e mamma di un bambino di 5 anni.