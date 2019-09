Politica, il meetup Salerno dalla parte dei cittadini contro l’inquinamento delle Fonderie Pisano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’avvocato Torluccio del Comitato Salute e Vita ci spiega cosa è accaduto ieri nell’udienza preliminare nel processo Fonderie Pisano.

L’accusa ha chiesto 1 anno e 6 mesi per tutti gli imputati + 15.000 € di sanzione, l’applicazione di una multa di 150.000 € e l’interdizione alla società per 6 mesi. In caso si riconoscesse che i reati siano stati commessi in assenza di autorizzazione, circostanza richiesta dai PM, si avrebbe la disapplicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con la conseguente chiusura dell’industria insalubre.

