Italiani all'estero: come votare alle prossime elezioni politiche

Le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 si stanno avvicinando velocemente ed il Ministero dell'Interno e le Prefetture si stanno organizzando per permettere a chiunque ne abbia diritto di esprimere la propria preferenza. In quest'ottica si inquadra la possibilità degli italiani residenti all'estero di esprimere il proprio voto anche sul territorio italiano.

Le modalità di voto per gli italiani all'estero

Gli italiani residenti all'estero potranno optare tra l'esprimere il proprio voto per corrispondenza o nel comune italiano nel quale sono iscritti nelle liste elettorali. Quelli che volessero esprimere il proprio voto in Italia, quindi, dovranno far pervenire il modello in allegato, scaricabile anche dal sito della Prefettura, presso l'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni o entro 10 giorni dallo scioglimento delle Camere. L'operazione va ripetuta per ogni tornata elettorale. Chi, invece, volesse esprimere il proprio voto per corrispondenza potrà scegliere di eleggere i propri rappresentanti, alla Camera dei deputati ed al Senato, tra quelli che si candideranno nella Circoscrizione Estero.

Allegati