Ponte pericolante a Castellabate: interrogazione di Iannone a Toninelli

Finisce in parlamento il caso legato alle criticità in cui versa il ponte situato sulla ex Strada Statale 267 che sovrasta il Corso Beato Simeone in località Lago di Castellabate. A sottoporlo all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

L’interrogazione

La questione è stata segnalata dal vice sindaco di Castellabate Luisa Maiuri (FdI), che ha sollecitato sull’argomento il parlamentare e ricostruito la vicenda mettendo in evidenza che i cittadini e i tanti turisti che percorrono quel tratto attendono da troppo tempo interventi da parte della Provincia, l’ente che detiene la competenza della strada. All’interno dell’interrogazione il senatore chiede se il Governo è a conoscenza del grave fatto e quali azioni intende intraprendere per garantire l’incolumità dell’utenza del cavalcavia. Un problema che negli anni ha avuto spesso i riflettori puntati sia a livello locale che nazionale, anche le telecamere di RaiDue recentemente sono state sul posto per inserire il caso in uno speciale del Tg2 Dossier, che andrà in onda il prossimo 6 aprile.

Il commento della Maiuri: