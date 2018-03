Pontecagnano Faiano, Fratelli d’Italia propone il candidato sindaco del centrodestra

Fratelli d’Italia propone il nome di Antonio Anastasio come candidato sindaco del centrodestra a Pontecagnano Faiano. La decisione unanime del direttivo è stata ufficializzata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa. Contestualmente il capogruppo, Pasquale Lamberti, ed il candidato sindaco, Antonio Anastasio, hanno presentato i cinque punti programmatici che rappresentano la base per i futuri ragionamenti all’interno della coalizione.

«Ci candidiamo, insieme alle altre forze della coalizione di centrodestra, a governare la città Antonio Anastasio, per esperienza maturata e per carisma, è il vero ed unico leader del nostro partito e rappresenta, per noi, la sintesi perfetta per la coalizione. Allo stesso tempo, siamo sicuri che Fdi reciterà un ruolo da protagonista nella prossima tornata elettorale. Il motivo è semplice: i cittadini hanno capito che la nostra unica volontà è quella di dare risposte concrete ai loro bisogni».