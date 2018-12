Pontecagnano Faiano, Vivone si dimette: Sica torna al Comune

A meno di sei mesi dalle ultime elezioni amministrative, torna in consiglio comunale l’ex sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica.

La staffetta

Ieri, infatti, il consigliere della Lega Mario Vivone ha protocollato la sue dimissioni lasciando, in questo modo, spazio al primo dei non eletti, ossia all’ex primo cittadino che rientrerà ufficialmente nell’assise municipale già nella giornata di domani (giovedì 13 dicembre). Sica, in pole position per le elezioni europee, siederà accanto a Francesco Pastore, Angelo Mazza, Gianfranco Ferro, Arturo Giglio e Isabella Mangino.