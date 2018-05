Pontecagnano Faiano, Forza Italia: "Respingiamo il potere Deluchiano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Forza Italia è la stella polare di un progetto che porterà Francesco Pastore alla guida del Comune di Pontecagnano Faiano». È il messaggio ribadito a più riprese durante la conferenza stampa di presentazione della lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Francesco Pastore alle elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 a Pontecagnano Faiano. Al fianco dell’aspirante primo cittadino c’erano i deputati Enzo Fasano e Gigi Casciello e il coordinatore cittadino di Forza Italia, Guido Pappalardo. «Intorno a Pastore si è costruito un nuovo entusiasmo», ha affermato il parlamentare e coordinatore provinciale Fasano. «Abbiamo investito in lui perché crediamo fermamente nelle sue qualità umane e amministrative. La nostra è una lista formata da giovani, uomini e donne liberi che con la loro passione ci aiuteranno a conquistare un grande risultato. Soltanto chi non ci conosce si sorprenderà».

Una sfida entusiasmante e che per Forza Italia racchiude un significato politico ben preciso. «Dovete spiegare a tutti che a Pontecagnano Faiano si gioca una partita fondamentale per la vostra autonomia politica e amministrativa rispetto al potere deluchiano - ha ribadito il deputato Casciello -. Non sono bastati gli scempi commessi in passato? Dobbiamo respingerli con convinzione. Da parte nostra non resteremo a guardare di fronte a forme d’invasività a dir poco sospette».

Le prossime elezioni Amministrative, tra l’altro, segneranno il ritorno del simbolo di Forza Italia a Pontecagnano Faiano. «Finalmente siamo riusciti ad avviare un nuovo percorso, con una classe dirigente giovane e preparata - ha affermato il coordinatore cittadino Guido Pappalardo -. Un mix che abbinato al nome di Francesco Pastore ci porterà alla vittoria di questa grande sfida».

L’importanza di Forza Italia è stata ribadita anche dal candidato sindaco del centrodestra che, nel ringraziare «l’esercito degli uomini liberi che è al mio fianco», ha invitato tutti alla massima mobilitazione. «A partire dall’11 giugno governeremo seriamente questa città - ha ribadito Pastore -. E Forza Italia rappresenterà il baluardo dell’autonomia politico-amministrativa che abbiamo conquistato in questi anni. Siamo liberi da tutti e non abbiamo paura di affrontare nessuno. Vinceremo la nostra sfida e, con il supporto di questo partito, realizzeremo il nostro programma per una città a misura d’uomo, vivibile, nella quale ci saranno solamente servizi di qualità. Bisogna combattere voto per voto e conquisteremo una grande vittoria già al primo turno».

La lista di Forza Italia

Morena Bovi, Egidio Citro, Maria De Simone (detta Marilena), Rosalba De Vivo, Domenico Di Donato (detto Mimmo), Alfonso Gallo, Filomena Giannattasio, Arturo Giglio, Marianna Giraulo, Lucia Memoli, Maria Natella (detta Mariarita), Giuseppe Palo (detto Peppe), Donato Pierro, Fermina Raimondo (detta Federica), Annamaria Saviello, Lucia Zoccoli.