Elezioni a Pontecagnano, si spacca il centrosinistra: l'Idv lascia Lanzara

Il circolo cittadino di Italia dei Valori lascia la coalizione di centrosinistra guidata dal candidato sindaco Giuseppe Lanzara in vista delle amministrative 2018 a Pontecagnano Faiano.

L’annuncio è arrivato in mattinata attraverso una nota ufficiale del partito firmata dal afferma il commissario cittadino Domenico Strianese:

“Non ci sono le condizioni per continuare il progetto iniziato un anno fa le elezioni politiche ci hanno profondamente segnato: le posizioni attuali del nostro partito non sono del tutto chiare e questo ha un riscontro negativo anche sulla politica locale. Considerando anche le recenti diatribe all’interno del Pd, sia nazionale che locale, preferiamo abbandonare il tavolo. Avremo modo, così, di riflettere senza nessuna interferenza sul nuovo percorso da intraprendere per tornare a fare politica”.