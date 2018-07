Pontecagnano, la Segreteria Provinciale del Psi nomina Venetucci come coordinatore

La Segreteria Provinciale del Psi guidata da Silvano Del Duca, ha nominato, ieri, Marco Venetucci, già responsabile politico della lista “Insieme” nella fase elettorale amministrativa, coordinatore della Sezione del Psi di Pontecagnano Faiano "Piero Gobetti". Tale nomina si rende necessaria per riorganizzare il partito e rilanciare l’attività politica del Psi sul territorio comunale di Pontecagnano Faiano, considerato l’importante risultato della lista di ispirazione socialista “Insieme”, rappresentata oggi in consiglio comunale da Raffaele Silvestri e in Giunta comunale da Adele Triggiano, e che ha contribuito alla vittoria della coalizione di centrosinistra e alla elezione del Sindaco Giuseppe Lanzara.

“Ringrazio il segretario provinciale Silvano Del Duca e tutti il gruppo dirigente del Psi per la nomina a coordinatore del Psi di Pontecagnano Faiano -ha detto Marco Venetucci, neo coordinatore del Psi di Pontecagnano Faiano - impegno che accetto con grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Abbiamo condotto bene una campagna elettorale con la lista di nostra ispirazione denominata “Insieme con Lanzara Sindaco”, che ha avuto un importante risultato e dato un contributo rilevante per la vittoria del centrosinistra e del Sindaco Giuseppe Lanzara. I socialisti, dopo circa quindici anni, sono tornati di nuovo in consiglio comunale con Raffaele Silvestri e al governo della città con la nomina in giunta del nostro assessore Adele Triggiano. I socialisti sono pronti e carichi per continuare il percorso avviato, dare il contributo alla svolta di Pontecagnano Faiano al fianco del sindaco Giuseppe Lanzara, con l'obiettivo di far crescere e sviluppare la nostra città. Ho letto - ha concluso il neo coordinatore - di una misera polemica da parte di Luca Bisogno, il quale ha pensato (male) di affidare ad una nota stampa il suo sfogo per lo scarso risultato ottenuto. Non mi resta che augurargli sinceramente buona fortuna. Noi andiamo avanti, senza distrazioni, forti della condivisione totale di tutta la squadra di Insieme e del Psi. Pontecagnano merita rispetto e noi abbiamo il dovere di dare il nostro contributo di valori, idee e progetti alla nuova entusiasmante sfida legata al sindaco Lanzara e alla sua amministrazione. Tutto il resto conta poco e attiene ai personalismi che nulla hanno a che vedere con le comunità.”

