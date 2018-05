Pontecagnano Faiano, malore per il sindaco Ernesto Sica

Momenti di apprensione, ieri mattina, a Pontecagnano Faiano per Ernesto Sica. Il sindaco uscente, arrivato al secondo mandato e candidato alla carica di consigliere comunale con la Lega di Salvini, è stato colto da un improvviso malore attribuito allo stress per la campagna elettorale in corso.

I soccorsi

Il primo cittadino è stato trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dov’è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Fortunatamente non sono risultano gravi patologie. Anche se i medici gli avrebbero consigliato qualche giorno di riposo prima di tornare pienamente attivo in vista delle elezioni comunali del 10 giugno.