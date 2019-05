Consiglio comunale a Pontecagnano, tre consiglieri disertano e attaccano Vaccaro

Esplode la protesta dell'opposizione contro il presidente del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano Dario Vaccaro. I consiglieri comunali Francesco Pastore, Angelo Mazza e Gianfranco Ferro diserteranno la seduta odierna dell'assise municipale ed auspicano che facciano altrettanto i colleghi Ernesto Sica e Isabella Mangino.

La polemica

Nel mirino è finito il modus operandi di Vaccaro, che prima ha convocato la seduta del consiglio comunale del 20 maggio che è risultata illegittima, e poi ne ha convocata un’altra che, però, risulta, al momento, priva dei punti dell’ordine del giorno del 20 maggio. Ad esempio manca il bilancio consuntivo. Una situazione che ha provocato l’indignazione dei tre esponenti del centrodestra cittadino ed ha spinto lo stesso Vaccaro a convocare d’urgenza i capigruppo per le ore 14 di oggi, ossia appena tre ore prima del consiglio comunale.

L'affondo

A farsi portavoce delle critiche dell'opposizione è Pastore (Forza Italia-Moderati) che ricorda: “Un anno fa, insieme all'intera minoranza, ho sostenuto l'elezione unanime del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Un atto che ha completamente rivoluzionato le consuetudini comportamentali di un'opposizione storicamente orientata all’ostruzionismo. E' stato un segnale di autentico cambiamento che ho responsabilmente interpretato per rafforzare l’autorevolezza istituzionale e la conseguente imparzialità della guida della massima assise cittadina. Immaginando così di poter stimolare il confronto e favorire un dibattito consiliare aperto a sfide ben più importanti delle semplici “prese d’atto”. Poi affonda: “Sono costretto, con grande rammarico, a constatare che ciò non è avvenuto.Evidenziando, ad oggi, l’incapacità di programmazione con l’aggiunta delle violazioni delle più elementari regole di convivenza democratica e istituzionale. Per questi motivi non prenderò parte alla seduta odierna del Consiglio Comunale auspicando una forte presa di posizione di tutte le forze politiche di minoranza”.