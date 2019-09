Ponti e Viadotti più sicuri, siglato Accordo di collaborazione fra Provincia e Ingegneria Civile dell’Unisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Provincia di Salerno e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione inerente la valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti di competenza dell’Ente. Erano presenti il Presidente della Provincia, Michele Strianese, il Dirigente provinciale del Settore Viabilità e Trasporti, Domenico Ranesi, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno, Vincenzo Piluso, il Responsabile delle attività per il Dipartimento di Ingegneria Civile, Rosario Montuori, e la Responsabile del Geoportale provinciale, Manuela Modesti. “La Provincia di Salerno - afferma il Presidente Strianese - ha avviato da anni una importante riorganizzazione del sistema informativo stradale, costituendo il Catasto Strade, già dal 2016, con rilievo georeferenziato delle consistenze stradali. Ricordiamo che la nostra rete stradale si estende per oltre 2500 Km. Nel 2017 il Sistema viene implementato con il censimento dei ponti e viadotti di competenza dell’Ente.

Sono oltre 700 i ponti e i viadotti censiti e quindi inseriti nel sistema informativo geografico dell’Ente (Geoportale) attraverso l’acquisizione di molteplici dati, quali le coordinate geografiche, la strada di competenza, la denominazione, il materiale di costruzione, larghezza, lunghezza, tipo ostacolo oltrepassato, numero di campate e foto da punti di vista accessibili.

Questo elenco delle infrastrutture poi è stato “gerarchizzato” in relazione al grado di sensibilità per la sicurezza pubblica, correlato alla tipologia di ostacolo oltrepassato, al traffico giornaliero medio della strada ed allo stato di degrado visibile. Il settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, ha curato questo percorso, con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, arrivando oggi alla stipula di questo importante Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno per l’individuazione di una metodologia e del disciplinare per la verifica e il monitoraggio dei ponti e viadotti della Provincia di Salerno. vConsidero necessario infatti avviare un’attività mirata alla valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti censiti proprio per potere programmare al meglio le attività di conservazione di tali infrastrutture a tutela della pubblica incolumità. Questo Accordo con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno si muove in questa direzione, con lo scopo di garantire una mobilità sicura nei nostri territori per tutte le nostre comunità, obiettivo prioritario di questa Amministrazione.”