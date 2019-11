Dante Santoro lancia il "Patto per il porto": "Si realizzi il parcheggio multipiano"

Il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro ha presentato al Comune il "Patto per il porto": l'iniziativa si pone l'obiettivo di portare al centro dell'agenda politica comunale il tema del parcheggio multipiano per merci e auto all'interno dell'area portuale.

L'annuncio

Nel corso di una conferenza stampa il giovane esponente dell'opposizione ha spiegato: "In questi anni c'è stato un silenzio assordante da parte della politica sul tema del multipiano commerciale al porto, rompiamo questo silenzio e portiamo il dibattito in Consiglio Comunale. L' unione dei vari attori istituzionali e l'investimento di risorse totalmente private potrebbero dare un'occasione irripetibile alla città, sarebbe gravissimo se il Comune perdesse quest'occasione. Ho deciso di portare questa proposta in commissione urbanistica e presenterò una mozione per coinvolgere tutte le forze politiche su questo tema. La proposta di un'opera così decisiva per la sopravvivenza del porto, ormai prima economia cittadina, e per il miglioramento dei flussi, con conseguenze sulla vivibilità per i residenti, aspetta risposte concrete da troppo tempo, è l'ora che si passi dalla politica delle chiacchiere ai fatti. Saremo decisivi per sbloccare questa situazione, lo dobbiamo alla città, ai lavoratori ed ai salernitani". Santoro con la sua solita verve ha già creato un dibattito sul tema e smosso le acque, alla conferenza erano presenti anche lavoratori portuali e cittadini, adesso nei prossimi giorni sono attese evoluzioni e nuove azioni istituzionali in merito.