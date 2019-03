Post di Strianese contro Salvini: "Ma sparati": scoppia il caso

E’ destinato a far discutere il commento che il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha scritto sotto un post, pubblicato lo scorso 28 gennaio, dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Come si evince dallo screen pubblicato sulla pagina Facebook della Lega di Salerno, Strianese ha scritto: “Ma sparati”. Il post del leader della Lega era riferito alla “staffetta” dei parlamentari del Partito Democratico a bordo di una nave Ong con a bordo decine di migranti in attesa di poter sbarcare in Italia.

La polemica

Ad attaccare Strianese per le sue parole, è il deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli: "Smentisca immediatamente di essere lui l’autore del commento (Ma sparati) comparso sotto il post Facebook di Matteo Salvini. E’ grave che un rappresentante delle Istituzioni si esprima con un linguaggio violento contro il ministro dell’Interno. Se invece fosse lui l’autore dell’insulto dovrebbe chiedere scusa e cancellare il messaggio". Pronta la precisazione del diretto interessato: "Tanto clamore per nulla. Non ho scritto io sotto il post di Salvini. Purtroppo - spiega Strianese - il mio profilo personale non è utilizzato soltanto da me, ma anche da familiari e collaboratori. Inoltre io firmo sempre con nome e cognome i miei post o i commenti, sia che vengono fatti con il profilo personale, che con quello istituzionale del Comune o della Provincia. Oggi sinceramente ero impegnato per le primarie del Pd. Avevo altro a cui pensare. Ovviamente mi scuso per il malinteso. Anche se non condivido nulla del politico Salvini e dei suoi modi di esprimersi, ho rispetto per quello che rappresenta dal punto di vista istituzionale”.