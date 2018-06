Potere al Popolo: folta partecipazione a Salerno per ricordare Soumaila Sacko

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ieri si è svolto il presidio organizzato da Potere al Popolo - Salerno per ricordare Soumaila Sacko, bracciante e sindacalista USB, uno che lottava tutti i giorni per i diritti di tutti. E' stato ucciso perché cercava lamiere per costruirsi un riparo di fortuna a Gioia Tauro.

Al lungomare hanno partecipato in più di 100 persone, da diverse organizzazioni e collettivi, con una folta presenza della comunità senegalese. Tante bandiere a dimostrare la vicinanza e la solidarietà verso la comunità malese, di cui Soumaila era originario. Un presidio importante perché continua ad affermare il Lungomare come un'espressione di una comunità antirazzista e multiculturale che si contrappone alla narrazione di qualche politico locale per cui sarebbe un luogo caratterizzato da spaccio e malavita.

Soumaila lavorava per pochi euro al giorno. Proprio come capita per i nostri lavori quotidiani o per i stagionali. Per questo sentiamo Soumaila come uno di noi.

Perché sappiamo da che parte stare, sempre ultimi tra gli ultimi.

SOUMAILA VIVE!