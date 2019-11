Il premier Conte a Vallo: incontro con i sindaci e consegna delle proposte per il territorio

Il premier Giuseppe Conte, venerdì 29 novembre, sarà a Vallo della Lucania. Ad invitarlo, il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, per puntare i riflettori sulle difficoltà delle comunità. Il premier visiterà l’ospedale “San Luca”, poi raggiungerà il teatro De Berardinis, per incontrare i sindaci, dove gli verrà consegnato il Manifesto curato dalla Fondazione Grande Lucania Onlus, col supporto dell’Università di Salerno. Nel manifesto, 10 proposte per la difesa delle aree interne contro lo spopolamento, per l’inserimento nel Piano Decennale Straordinario per il Sud che il Governo licenzierà entro la ormai prossima fine del 2019.

Parla Castiello