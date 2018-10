Prevenire è meglio che curare per la funzionalità e operatività del registro tumori in provincia di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'associazione cittadinanzattiva prosegue in modo incessante il suo cammino di politiche attive sulla sensibilizzazione e attenzione per la prevenzione della salute pubblica nel territorio per migliorare la qualità di vita e la salute dei cittadini, attraverso campagne di monitoraggio per il controllo dello stato di attenzione verso i cittadini e il territorio. Sul tema: "Prevenire e meglio che curare per la funzionalità e operatività del registro tumori in provincia di Salerno". Si è svolto nella giornata del 15 ottobre a Nocera presso il dipartimento responsabile del servizio epidemiologico e prevenzione diretto dalla gentilissima e competente Dott. Anna Luisa Caiazzo - un importante e proficuo incontro delle parti sulla tematica di attuazione e tempistica del registro tumori in provincia di Salerno, promosso e sensibilizzato da autorevoli figure di ottima rappresentanza, le quali si impegnano da decenni e con lungimiranza sulla salute pubblica del territorio, di cui, hanno partecipato all'incontro formale e programmato tenutosi con l'associazione in difesa dei cittadini e dei malati, rappresentato dal coordinatore locale nonché vice segretario Regione della Campania di Cittadinanzattiva Vinicio Colangelo e l'Assessore al comparto salute di Montecorvino Rovella Carmine Falabella - dovendo quest'ultimo, per inatteso ed imprevisto impegno improcrastinabile famigliare, a delegare per la presenza un suo diretto fiduciario, affidando l'incarico a Giovanni De Rosa, prestatosi come persona di ottima qualità all'ascolto sulla delicata tematica ambientale salutistica, con l'incarico di mettere a fuoco in modo dinamico e generale la conoscenza e le problematiche di prospettiva del territorio della comunità Monti piacentini e della provincia di Salerno per le forti esposizioni inquinanti nel territorio, le quali, stanno minacciano costantemente e con forti preoccupazioni la salute dei cittadini, e non per il solo, per chiarire ed esporre in sede istituzionale l'endemica problematica sanitaria sul registro tumori, di cui sta molto al cuore ai cittadini del territorio provinciale , seguendo in modo visivo e partecipato i tanti decessi e lutti con la quale negli ultimi tempi si sono manifestati e mitigati un alto tasso di mortalità concentrato soprattutto nella nostra comunità locale, dovendo per conseguenza oggettiva, costituire nuove reazioni di interesse pubblico e percorsi di informatizzazione comune, interagendo massivamente con le istituzioni sanitarie per attivare maggiori controlli mirati alla qualità e la sicurezza della salute pubblica come bene comune e fonde di cultura , le quali, le parti interessate all'incontro, avranno modo di promuovere con mirati osservatori e nuovi incontri per elaborare iniziative strategiche di insieme sulla prevenzione, per costituite, un unico obiettivo di impegno primario nel potenziare l'accesso alla trasparenza e ottimizzare la funzionalità del registro tumori in Provincia di Salerno, utile e di scopo, nell'attivare un buon algoritmo documentale e aggiornato per la divulgazione dei dati sensibili e protetti sullo stato dei parametri di mortalità e di salute dei cittadini nel territorio di appartenenza, seguendo una attenta e rigorosa correlazione di analisi ambientale epidemiologico in tema di prevenzione della salute pubblica. Per nota di conoscenza, verso i cittadini che leggono e seguono con attenzione questa pagina, si informa loro, che a seguito del proficuo incontro tenutosi presso la sede di Nocera, seguendo sempre il nostro fedele orientamento attivo di impegno sociale e culturale, abbiamo interessato ed informando la solerte responsabile del dipartimento epidemiologico Dott.ssa Caiazzo per spingere il suo costante impegno e attraverso il suo risp.mo ufficio, allo scopo di assicurare la divulgazione di urgenza dei nuovi dati epidemiologici i quali sono sorprendentemente fermi e datati con incredibile ed in accettabile evidenza pubblica fino al 2009 - come prova documentale e circoscritta nel database del sito istituzionale dell'Asl Salerno - sensibilizzando con l'occasione le maestranze Asl a rendere da subito pubblici i nuovi dati aggiornati e meccanizzati in loro possesso, per la conoscenza in tempo reale dello stato dell'arte e possibili criticità di evoluzione del registro tumori in provincia di Salerno. La celere pubblicazione dei dati scientifici del registro tumori metodologicamente aggiornato, servirà ad aiutarci e a capire i tanti decessi mortali e conseguenziali alle singolari patologia nel quale hanno arrecato gravi danni di salute alle fasce giovanili e famiglie negli ultimi anni nel nostro territorio.Considerando e ricordando, il forte impatto ambientale, che da anni soffre e paga dazio il nostro territorio per la criticità di presenza di due discariche inquinanti di vicinanza al territorio, registrando e denunciando altrettante fonti potenziali inquinanti e pericolose che potrebbero essere realizzate strutturalmente nel territorio, se non se ne porta attivamente sensibilità di partecipazione con la massima attenzione collettiva, ambientale e salutistica.

Il Coordinatore di Cittadinanzattiva Pit servizi consumatori di Montecorvino Rovella