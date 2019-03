Primarie Pd, Martina vince a Salerno: Zingaretti primo in diverse città

Maurizio Martina vince ma non stravince in provincia di Salerno, feudo del governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale, al contrario delle precedenti primarie, questa volta non si è recato al seggio di via Carmine per esprimere la sua preferenza, nonostante il figlio Piero e larga parte dei suoi fedelissimi fossero in campo a sostegno del segretario dimissionario uscente.

I dati ufficiosi

Secondo quanto fornito dalla segreteria provinciale del Pd sono stati circa 5.500 i salernitani che si sono recati nei 16 seggi allestiti nel capoluogo, circa 30 mila in quelli della provincia. A Salerno città Martina si attesterebbe al 62%, Zingaretti al 31; in provincia, invece, Martina avrebbe raggiunto appena il 53%, con Zingaretti al 42.

Le città

Senza particolari sorpresi Martina ha vinto a Salerno (feudo di De Luca) e Agropoli (roccaforte elettorale di Franco Alfieri) e Pontecagnano Faiano; Zingaretti, invece, ha conquistato Battipaglia, Capaccio Paestum, Fisciano e Cava de’ Tirreni. Sorpresa a Sapri, dove ha trionfare è stato l’ex vice presidente della Camera Roberto Giachetti.

Il commento di De Luca

In aggiornamento