Primarie Pd, parte la campagna elettorale: Minniti arriva a Salerno

Parte ufficialmente la campagna per le primarie del Pd in provincia di Salerno. Nel pomeriggio di venerdì 7 dicembre, alle 18, a Salerno, presso il Grand Hotel, si terrà la presentazione del libro dell’ex ministro dell’Interno e candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico Marco Minniti, “Sicurezza è Libertà. Terrorismo e Immigrazione: contro la fabbrica della paura”, edito da Rizzoli.

I relatori

Interverranno e parteciperanno con l’autore, il segretario provinciale Pd Vincenzo Luciano, i consiglieri regionali e i sindaci sostenitori della candidatura di Minniti, la senatrice Angelica Saggese e il deputato Piero De Luca, primogenito del governatore della Campania.

Gli altri candidati

Oltre a Minniti sono in corsa per la leadership del Pd: il segretario uscente Maurizio Martina, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’ex ministro e già responsabile lavoro del partito Cesare Damiano, il deputato Francesco Boccia (in quota Emiliano), l’outsider Dario Carallo, esponente dei giovani democratici che si presenta come un “rottamatore 2.0”, la fondatrice dell’associazione “Piazza dem” Maria Saladino, prima donna in corsa. I candidati, dunque, sono sette.