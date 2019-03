Pulizia, lavori e investimenti a Salerno: gli annunci del Governatore De Luca

Una città più pulita: è il monito/invito che il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rivolge all'amministrazione comunale di Salerno. "La città deve tornare ad essere una bomboniera – ha detto ieri De Luca su Lira Tv – ci sono quartieri che non sono all’altezza di una città europea. Dobbiamo riprenderci la nostra immagine e spero che l’amministrazione nei prossimi giorni metta in campo le azioni necessarie".

I lavori

Riguardo al programma di investimenti, De Luca annuncia gli interventi che riguarderanno via Conforti, via Carmine, via Dalmazia e, poi, i lavori su via Roma e lungomare Trieste e sul Corso Vittorio Emanuele.

Le rassicurazioni

"C’è da realizzare una piccola cappella in via Vinciprova mentre a maggio partirà anche la ristrutturazione del mercato di via Piave. Un saluto a don Sabatino, un po’ di pazienza; non esageriamo. La polemica sarà anche giusta ma il Comune ha dato sempre prova di totale disponibilità", ha continuano. Intanto, lunedì mattina De Luca farà visita all'impianto di compostaggio e allo stadio Arechi dove è stato completato il restyling della tribuna.

L'annuncio