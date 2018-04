"Proponi la Tua Idea per Salerno", Pd e Giovani Democratici ascoltano i cittadini

"Proponi la Tua Idea per Salerno" è il titolo dell'iniziativa del Partito Democratico e dei Giovani Democratici che scendono nelle piazze per ascoltare i cittadini e raccogliere le loro istanze.

Il programma

L'iniziativa si terrà in quattro zone della città: sabato 28 aprile in Piazza Caduti Civili di Brescia, a Pastena, dalle 10 alle 13; sabato 5 maggio in via Velia, dalle 10 alle 13; sabato 12 maggio, in Piazza Camillo Gloriosi, a Torrione, dalle 10 alle 13; sabato 19 maggio, in Piazza San Francesco, dalle 10 alle13.

Il commento

Pronto al confronto con i cittadini Marco Mazzeo, membro dell'assemblea provinciale del Partito Democratico e segretario dei Giovani Democratici: “Noi, a differenza di altri partiti che sono chiusi nei salotti o nascosti dietro un blog, siamo tra la gente in carne e ossa. È sempre importante ascoltare, confrontarsi, incontrare le persone. La politica è un servizio. In occasione di Proponi la Tua Idea per Salerno, tutti i cittadini potranno scrivere la propria idea, segnalazione, proposta, per la città. L'iniziativa è stata fin da subito sostenuta da Piero De Luca, deputato del Pd, e Vincenzo Luciano, segretario provinciale del Partito Democratico, che sono sempre vicino a noi giovani. Insieme a loro raccoglieremo tutte le istanze dei cittadini e le consegneremo al sindaco di Salerno".