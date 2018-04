"Proponi la Tua Idea per Salerno", i Giovani Democratici in piazza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa mattina, in Piazza Caduti Civili di Brescia a Salerno, insieme a Piero De Luca, Deputato del Partito Democratico, abbiamo raccolto molte istanze dei cittadini che consegneremo al Sindaco di Salerno.

"Noi, a differenza di altri partiti che sono chiusi nei salotti o nascosti dietro un blog, siamo tra la gente in carne e ossa - afferma Marco Mazzeo, membro dell'Ass emblea Provinciale del Partito Democratico e Segretario dei Giovani Democratici di Salerno - È sempre importante ascoltare, confrontarsi, incontrare le persone.La politica è un servizio. In occasione di "Proponi la Tua Idea per Salerno", tutti i cittadini hanno scritto la propria idea, segnalazione, proposta, per la Città. L'iniziativa è stata fin da subito sostenuta da Piero De Luca, Deputato del Partito Democratico, e Vincenzo Luciano, Segretario Provinciale del Partito Democratico. Insieme a loro abbiamo raccolto molte istanze dei cittadini che consegneremo al Sindaco di Salerno".



L'iniziativa si terrà anche in altre zone della Città nei seguenti giorni:

- Sabato 05 maggio - Via Velia - dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

- Sabato 12 maggio - Piazza Camillo Gloriosi - Torrione - dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

- Sabato 19 maggio - Piazza San Francesco - dalle ore 10:00 alle ore 13:00.