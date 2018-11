Provincia di Salerno: elezione nuovo Presidente, la nota della FP CGIL di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nell’attualità della nuova elezione avvenuta nella giornata di ieri del nuovo Presidente della Provincia di Salerno, ing. Michele STRIANESE, questa O. S. vuole fornulare il proprio augurio per quello che si confida e spera possa essere un percorso sempre più collaborativo e di confronto funzionali a fornire servizi efficienti alla collettività e superare le criticità gestionali ed organizzative tuttora in essere. Dopo una riforma “scellerata” pensiamo che un percorso sinergico tra Parti Sociali ed Ente possa determinare la costruzione e l’attuazione di un nuovo “progetto” di ente intermedio. Siamo sicuri che il Nuovo Presidente, come il Suo predecessore, avrà come obiettivi prioritari la tutela dei livelli occupazionali con la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ricerca degli strumenti migliori per gestire le materie ancora di propria competenza nonché superare le fasi di stallo in quelle ancora non definite nelle forme e nei poteri di nuova gestione. Questa O. S. vigilerà con grande attenzione sul percorso gestionale del nuovo Presidente e sarà sempre pronta a dare il proprio contributo propositivo per la difesa e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori dell’Ente e dell’efficienza dei servizi da esso forniti. Salerno, 1 novembre 2018 I Segretari Provinciali Il Segretario Generale Ornella ZITO Angelo DE ANGELIS Pasquale ADDESSO Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 412/91, la trasmissione della presente nota ha valore ufficiale. Firmata in originale