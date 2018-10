Provincia di Salerno, urne aperte: al voto 1995 sindaci e consiglieri comunali

Provincia di Salerno, al voto per il dopo Canfora. Dalle 8 alle 20 ben 1995 amministratori, tra sindaci e consiglieri comunali, si recheranno alle urne per eleggere il nuovo presidente. Tre i seggi allestiti presso Palazzo Sant’Agostino, dove in tarda serata sarà proclamato il successore di Giuseppe Canfora (Pd), sindaco di Sarno alla guida dell’Ente dal 2014.

Gli sfidanti

Il centrosinistra punta a blindare la poltrona della presidenza con Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio, che, nei giorni scorsi, è stato benedetto direttamente dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Al suo fianco si è schierato tutto il Pd, il Psi e diverse liste civiche di area. Il centrodestra, invece, ha ritrovato la sua compattezza sul nome di Roberto Monaco, sindaco civico di Campagna, non iscritto ad alcun partito. Ad appoggiarlo sono Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc. Monaco punta a conquistare consensi tra gli amministratori locali lontani politicamente dal Pd deluchiano o delusi dalla governance di Canfora.