Psi, il salernitano Maraio verso la segreteria nazionale

Entro fine marzo, al più tardi, ma comunque prima della compilazione definitiva delle Liste per le Elezioni Europee, ci sarà un passaggio di consegne nella segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano: l’attuale segretario Riccardo Nencini si appresta a lasciare il passo ad un giovane salernitano che, negli ultimi anni, si è particolarmente distinto nell’attività politica.

Il retroscena

Si tratta dell’attuale consigliere regionale Vincenzo Maraio che, da tempo, sta lavorando per radicare il partito non solo in Campania ma anche in altre regioni. Sarà lui a prendere il posto di Nencini? Le indicazioni che giungono da Roma sembrano essere proprio queste.