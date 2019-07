Psi Salerno, nominati i responsabili organizzazione ed enti locali

Il segretario provinciale del Psi, Silvano Del Duca, ha completato l’organigramma del partito in provincia di Salerno con la nomina del consigliere Comunale di Salerno e componente del Consiglio Nazionale, Paolo Ottobrino, a responsabile organizzazione e dell’avvocato cavese, Gianpio De Rosa, già consigliere provinciale per due mandati e consigliere comunale, assessore e vice sindaco di Cava de’ Tirreni, a responsabile degli enti locali.

“Completiamo oggi un lungo percorso di riorganizzazione del partito su tutto il territorio provinciale. Con la nomina di Ottobrino e De Rosa in ruoli chiave per il partito ci prepariamo ad affrontare al meglio le prossime competizioni elettorali, a partire dalle elezioni regionali. Negli ultimi anni abbiamo registrato innumerevoli adesioni e l’elezione di una sostanziosa pattuglia di amministratori composta da Sindaci e Consiglieri Comunali, che oggi rappresentano il vero motore del partito salernitano in termini di proposta ed elaborazione politica. Le nomine di Ottobrino e De Rosa si inseriscono proprio in una grande opera di coordinamento fra tutte le forze del partito che si rende indispensabile per meglio incidere su tutto il territorio provinciale.”