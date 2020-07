Pubblicità elettorali sui mezzi di trasporto per pubblico servizio: l'affondo di Celano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In una provincia in cui i cittadini lamentano trasporti e viabilità da terzo mondo, autolinee private, che assicurano un pubblico servizio, circolano con la pubblicità del Presidente della Commissione Trasporti della regione da cui prendono fondi. Il Presidente e candidato Cascone paga per pubblicità? Se così fosse, come probabile, ci sarebbe in ogni caso un evidente motivo di inopportunità e sarebbe lecito chiedere e a quanto ammonta la spesa per la suddetta "promozione". Se cosi non fosse, la liberalità potrebbe evidentemente supporsi interessata. Si tratta dell'ennesimo episodio che dimostra assoluta arroganza nella gestione del potere ed evidenzia, in ogni caso, che l'opportunità politica non sempre, come dovrebbe, "accompagna" la condotta di chi riveste cariche Istituzionali nella nostra regione. Nessuna meraviglia, il sistema di potere "progressista", quello che esalta le clientele come metodo naturale per fare proseliti, ha sempre dimostrato assenza di ritegno ed arroganza.

Roberto Celano - capogruppo FI