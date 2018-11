Chiusura Punti Nascita, De Luca: "Chiesta una deroga al Governo"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca rompe il silenzio degli ultimi giorni sulla chiusura dei Punti Nascita in diversi ospedali della regione, tra cui quelli di Polla e Sapri.

La polemica

Dai microfoni di Liratv, il presidente spiega: “Il 21 maggio abbiamo inviato al Governo grillino-leghista la nostra programmazione nell’ambito del piano ospedaliero con richiesta di deroga anche per Sapri e Polla. L’8 agosto ci è arrivata la risposta che è stato un parere negativo alla deroga per Polla, Sapri e Piedimonte Matese“. Di qui la decisione della Regione di fare un altro tentativo inviando una seconda richiesta di deroga: “Ho visto qualche ammuina di troppo, cominciamo a fare chiarezza. Il problema dei Punti Nascita è delicato e rispetto a questo la demagogia dev’essere cancellata”. E annuncia: “Avremo nelle prossime settimane un confronto con gli organismi nazionali a cui siamo vincolati“. La riapertura dei punti nascita, comunque, non è scontata: “Apriamo - avverte il presidente della Giunta Regionale - se garantiamo le condizioni di sicurezza. Se si fa un parto ogni due settimane si perdono professionalità, manualità e capacità di affrontare le emergenze. Io non mi assumo la responsabilità di tenere aperti Punti Nascita che non garantiscono la sicurezza. Ciò che è ragionevole sarà difeso con i denti e con le unghie”.

L'ironia

Infine De Luca ironizza proprio sull'Esecutivo giallo-verde: "Mi ricorda la Batracomiomachia di Leopardi: la guerra tra topi e rane, con in mezzo a mediare il primo ministro Conte Leccafondi, un intellettuale che si interessava di politica (poi costretto a scappare). Ironia a parte, la situazione è davvero drammatica. E ci viene nostalgia di Paolo Gentiloni. Che dobbiamo dire, questo governo è un bordello, un circo equestre, una falloforia. Il capo di tutto è Casalino".