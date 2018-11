Punti nascita a Polla e Sapri, Fortunato scrive a De Luca e Grillo

Il sindaco del Comune di Santa Marina Giovanni Fortunato ha inviato una lettera al presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca, al Ministro della Salute Giulia Grillo, al vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell’Interno Matteo Salvini e al vice premier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, per chiedere un loro intervento rispetto alla chiusura del punto nascita degli ospedali di Sapri e Polla.

La missiva

L’esponente di Fratelli d’Italia scrive: “In qualità di sindaco, visto l'interesse per la sanità pubblica e la doverosa tutela del diritto di tutti i cittadini alla salute, ho formulato richiesta al presidente De Luca di revocare il provvedimento con il quale ha disposto la chiusura dei punti nascita dei Presidi Ospedalieri di Sapri e Polla e al ministro Grillo di volere, nelle more della correzione della legge Lorenzin sulla sanità, adottare un prudenziale atto di proroga alla chiusura dei suddetti punti nascita. Il funzionamento dei punti nascita dei Presidi Ospedalieri di Sapri e Polla - continua Fortunato - fino allo scorso anno sono andati in deroga in quanto situati in zona disagiata, quest'anno, mentre altre strutture hanno mantenuto la deroga, gli ospedali sopracitati non l'hanno più ottenuta, senza però che venissero chiarite le ragioni di tale differenza, risulta palese che questo è il risultato della scarsa considerazione politica del Governatore Regionale verso questo territorio, oltre alla mancata rappresentazione a livello centrale” conclude il primo cittadino.