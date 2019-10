Riforme, raccolta firme di Fratelli d'Italia: "Un successo a Salerno e in provincia"

Sette i comuni della provincia (Salerno, Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Eboli, Pagani, Capaccio Paestum, Montecorvino Rovella) che, nel weekend appena trascorso, hanno aderito alla campagna nazionale di Fratelli d’Italia per la raccolta firme a favore delle quattro proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla leader Giorgia Meloni in merito all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, all'abolizione dei senatori a vita, al tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e alla supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo.

Il commento

Numerose, infatti, le adesioni pervenute nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre, ai gazebo allestiti dai rappresentanti locali del partito. Soddisfatta la portavoce provinciale Imma Vietri: “Ringrazio l’onorevole Edmondo Cirielli e il senatore Antonio Iannone che hanno preso parte all'iniziativa insieme ai componenti dei direttivi cittadini, i ragazzi di Gioventù Nazionale, agli amministratori, agli iscritti al partito e ai militanti che non hanno fatto mancare la loro adesione così come i tanti cittadini che hanno condiviso, con la loro firma, le proposte di riforma di Fratelli d'Italia, a dimostrazione del fatto che è indispensabile rilanciare le battaglie della destra italiana". La raccolta firme si terrà anche nel prossimo fine settimana nelle piazze di altri comuni della provincia di Salerno.