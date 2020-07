Recovery Fund, parla Adinolfi (M5s): "Una vittoria per l'Italia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday



“E’ una vittoria per l’Italia, è una vittoria per l’Europa perché solamente uniti, remando nella stessa direzione, riusciremo a ripartire con forza e determinazione”. L’europarlamentare del M5S, Isabella Adinolfi, commenta così l’accordo tra i leader europei sul piano europeo (Recovery Fund) da 750 miliardi per salvare i paesi più colpiti dal Covid-19.

“L’Italia, con 209 miliardi, ha ottenuto più di quanto previsto inizialmente grazie alla determinazione del premier Giuseppe Conte che ha fatto valere sul tavolo delle trattative le istanze del nostro Paese – conclude l’europarlamentare salernitana – Ma, più in generale, si tratta di un vero e proprio di un piano economico che dovrà consentire a tutti gli Stati Membri di superare una crisi senza precedenti. Finalmente, quello spirito d’unione alla base della nostra cara Europa, messo a dura prova in questi mesi, è prevalso sulle posizioni e sugli interessi di pochi. Tutti insieme ripartiamo per un’Italia migliore, per un’Europa migliore”.