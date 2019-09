Reddito di cittadinanza in Campania, Oddati: "De Luca assuma i navigator"

Uomo molto vicino a Nicola Zingaretti, in odore di un possibile incarico all’interno del governo giallorosso, lo scrittore salernitano Nicola Oddati prende una posizione molto chiara su di una vicenda che sta dividendo il mondo della politica della regione Campania. “Qualcuno mi esorta ad un chiarimento della mia posizione sui Navigator in Campania. È la stessa espressa da Peppe Provenzano ( posso tranquillamente dire che è stata elaborata insieme). Sebbene De Luca in punta di principio segnali un tema condivisibile, dal momento che si tratta di profili purtroppo precari, vanno assunti come prevede la legge”.

La nomina

Nei giorni scorsi Oddati è stato nominato, direttamente dal nuovo segretario, nella nuova segreteria nazionale del Pd con la delega al Mezzogiorno.