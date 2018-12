Sondaggio, il 58% dei campani è favorevole al reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza potrebbe rappresentare un aiuto concreto per chi vive in condizioni di disagio economico e ed un supporto al potere d’acquisto di chi sta peggio, ma rischia di essere una nuova forma di assistenzialismo. E' quello che pensano i campani, che hanno risposto al sondaggio condotto online dall’Istituto Demopolis fra i lettori delle testate del Gruppo Editoriale Citynews in Campania (SalernoToday, NapoliToday, AvellinoToday, CasertaNews).

Risultati



Oggi, in Campania, è il 58% a dichiararsi favorevole alla misura proposta dal Governo Conte: si tratta di un dato ampiamente superiore alla media nazionale. Se il 51% ritiene che lo strumento voluto dal Movimento 5 Stelle rappresenterà effettivamente un aiuto concreto per chi vive in condizioni di disagio economico, incentivando il potere d’acquisto delle famiglie, una percentuale significativa del 45% teme però che il reddito di cittadinanza possa rivelarsi una ennesima forma di assistenzialismo, soprattutto a causa della scarsa efficienza dei centri per l’impiego.

Condizione economica



Secondo i dati del sondaggio negli ultimi 5 anni, nella percezione del 54% degli intervistati, è peggiorata la condizione economica delle famiglie; il 40% non registra variazioni. E, in una condizione di marcata vulnerabilità economica – spiegano i ricercatori di Demopolis –, rischiano di crescere anche gli egoismi e la concorrenza dei bisogni. In questo contesto, infatti, il 37% è contrario all’introduzione del reddito di cittadinanza di 780 euro per chi è senza lavoro e vive sotto la soglia di povertà, con un dato che si modifica nettamente in base all’anagrafe: i contrari crescono al crescere dell’età. Di contro, è favorevole alla proposta di aumento a 780 Euro delle pensioni minime l’80% dei cittadini campani: 8 intervistati su 10, giovani compresi.