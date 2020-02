Regionali 2020, Berlusconi lancia Caldoro contro De Luca

Si profila un nuovo duello tra Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro. Nel giorno in cui il governatore della Campania conferma la sua ricandidatura alla guida della Regione in accordo con il segretario del Pd Nicola Zingaretti, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi consegnala leadership della coalizione di centrodestra all’attuale leader dell’opposizione. Ai forzisti, infatti, spetta l’indicazione del candidato presidente in base all’accordo nazionale che vede affidare a Fratelli d’Italia la Puglia e le Marche e alla Lega l’Umbria, l’Emilia Romagna e forse anche la Toscana.

L’assist

"Il grande successo in Calabria conferma il ruolo di Forza Italia come primo partito della coalizione nel Mezzogiorno. Forza Italia è un grande partito nazionale saldamente integrato nel centro-destra, che in Italia non potrebbe esistere senza di noi. Siamo i soli eredi in Italia delle grandi tradizioni politiche liberale, cattolico e garantista, i rappresentanti della più grande famiglia politica europea. Siamo quindi radicalmente alternativi alla sinistra e ben distinti per valori, contenuti e linguaggio dai nostri alleati, con i quali collaboriamo lealmente e condividiamo un buon programma di governo da realizzare": così Berlusconi nel corso del suo intervento al comitato di presidenza di Forza Italia. Il partito, ha annunciato il Cavaliere, "organizzerà una grande convention nazionale a Napoli il 22 marzo, a sostegno della candidatura di Caldoro, che Forza Italia ha indicato come candidato presidente per il centro-destra alla regione Campania sulla base degli accordi con gli alleati".