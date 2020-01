Regionali 2020, De Luca vede Zingaretti: "Dialogo con M5S e Sardine"

Vincenzo De Luca si prepara a correre nuovamente per la presidenza della Regione Campania. Oggi ha incontrato il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti per fare il punto della situazione in vista delle elezioni regionali di maggio.

Le mosse del governatore

Il colloquio si è svolto al termine del seminario dem di Contigliano. "Stiamo lavorando per questo" dice ai cronisti che lo incalzano per sapere se sarà candidato alle prossime regionali. E a proposito dell'alleanza coi Cinque stelle, De Luca apre alla possibilità che possano entrare in maggioranza. "Io non ho nessun problema nei confronti di nessuno. La disponibilità al dialogo è piena ma a partire dai fatti non dagli ideologismi. Si parte dalla realtà, non dal sistema di alleanze". Ma De Luca vede bene anche una convergenza con le sardine: "Mi interessa l'appello a rifiutare il linguaggio della violenza, dell'aggressività continua, della tensione continua. E mi interessa anche il richiamo a partire dalle questioni di merito, come la sanità, i trasporti pubblici, la tutela delle fasce deboli. Questa dovrebbe essere la materia del confronto pubblico in Italia". Il presidente della Campania conclude rammaricato: "Purtroppo siamo ridotti ai tweet e ai contro tweet. A gente che davvero passa la vita a fare tweet".