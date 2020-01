Regionali 2020, FdI prepara la lista: ecco gli aspiranti consiglieri

Si avvicinano le elezioni regionali in Campania. E, anche in casa Fratelli d’Italia, spuntano i primi aspiranti candidati. In pole position per una candidatura troviamo i portavoce provinciali Imma Vietri e Ugo Tozzi; poi punta a conquistare un seggio a Palazzo Santa Lucia anche il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri, primo dei non eletti alle passate elezioni del 2015. Aspira ad una candidatura anche il presidente del consiglio comunale di Scafati Mario Santocchio.

Gli altri aspiranti

Nella zona sud, oltre a Tozzi (originario di Battipaglia), è già in campagna elettorale il primo cittadino di Santa Marina Giovanni Fortunato. Un altro candidato, probabilmente una donna, sarà indicato dal consigliere regionale uscente Alberico Gambino, che, invece, vorrebbe provare nuovamente la corsa per la guida del Comune di Pagani.