Regionali 2020, Sica verso la candidatura con la Lega: summit con Molteni

Il consigliere provinciale della Lega Ernesto Sica è stato chiamato a Napoli, in via Del Carretto, dove ha sede la segreteria regionale del Carroccio, per fare il punto della situazione con il neo commissario regionale Nicola Molteni.

Il summit

Tanti i temi affrontati sul tavolo e linee programmatiche da tracciare in vista delle prossime regionali in provincia di Salerno. A fare capolino in via Del Carretto anche l’ex rettore dell’Unisa Aurelio Tommasetti in corsa per un posto alle regionali della prossima primavera. Anche Tiziano Sica, consigliere comunale leghista di Pellezzano, era presente per fare il punto della situazione riguardante i settori giovanili. Troppo presto, questo quanto trapela dalla segreteria regionale della Lega, per avere una quadra su nomi e ruoli della prossima campagna elettorale campana. Rimane il dato certo di un confronto durato circa 2 ore con Ernesto Sica dal quale Molteni e lo stesso Sica sono usciti soddisfatti. Sica, contattato, non ha svelato il contenuto dell’incontro di certo non generalista, lasciando aperti tutti gli interrogativi sul suo ruolo, ormai chiave, nella Lega su Salerno e provincia.