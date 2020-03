Regionali 2020, Tofalo (M5S): "Votare Costa per mandare a casa De Luca"

“Gli iscritti, andando a dare l’ok a Sergio Costa, sicuramente daranno un colpo quasi definitivo a Vincenzo De Luca. Quindi mi auguro che i nostri iscritti facciano questa riflessione importante soprattutto per presentare un progetto forte e per cambiare la Campania davvero”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, a Salerno parlando delle Regionali in Campania e del voto online su Rousseau per le alleanze.

Le elezioni

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha spiegato che l’intento dei pentastellati “era canalizzare le migliori energie della Campania per quanto riguarda la societa’ civile e chi da anni fa un’importante lotta sul territorio per cambiare la politica nella nostra regione”. Per Tofalo “essere arrivati a individuare una persona ampiamente riconosciuta che sta avendo un grande consenso e’ sicuramente un grande risultato. Nei prossimi giorni ci sara’ il check e il passaggio ai nostri iscritti”, dopodiche’ “si ragionera’ su quella che sara’ la colazione per provare ad andare a vincere. E’ un’occasione che non va persa”.