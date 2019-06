Regionali 2020, Valiante riparte dai territori: in cantiere una lista civica

L’ex deputato dem Simone Valiante, che in occasione delle elezioni europee dello scorso 26 maggio aveva dato disponibilità al Pd per una candidatura di servizio, adesso riparte dai territori. E lo fa con una iniziativa in programma per giovedì 27 giugno a Vallo della Lucania, organizzata dall’associazione Jambo, dove, però, non compaiono simboli di partito, a cominciare da quello del Partito Democratico. Che cosa ha in mente Valiante ?

Il retroscena

Le voci che giungono dal Cilento parlano di una attenzione particolare rivolta alle prossime elezioni regionali, non potrebbe essere diversamente. Già, ma con chi ? Ed a sostegno di quale candidato alla Presidenza della Regione ? Presto per saperlo ? Forse, ma non troppo perchè il percorso che inizierà il prossimo 27 giugno, di sicuro, toccherà anche le altre province della Campania: a cominciare da quella di Avellino dove le posizioni di Valiante sono molto vicine all’attuale sindaco Gianluca Festa.

