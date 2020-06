Elezioni regionali 2020, Caldoro verso la terza sfida a De Luca

La coalizione di centro destra è pronta ad ufficializzare la candidatura di Stefano Caldoro alla presidenza della Regione Campania. Rotti gli indugi, limate le ultime spigolature – soprattutto quelle Lega di Matteo Salvini – per l’ex Presidente della Regione Campania dagli anni 2010 al 2015 si prepara la terza campagna elettorale per le Regionali consecutiva.

Gli avversari

E sarà la terza anche per Vincenzo De Luca e la seconda per Valeria Ciarambino ma i tre candidati del 2015 si ritroveranno, a distanza di 5 anni, per l’ennesima corsa verso Palazzo Santa Lucia.