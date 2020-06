San Cipriano, l'annuncio di Aievoli: "Mi candido alle regionali con una lista civica"

Il vice sindaco di San Cipriano Picentino Gennaro Aievoli, con una lettera aperta inviata a tutti i suoi concittadini, ha annunciato la sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Campania.

La missiva

“Ho deciso di candidarmi al Consiglio Regionale”, scrive Aievoli, “con l’intento di trasformare in realtà alcune idee ma volendo anche rappresentare le esigenze dei territori e dei cittadini come solo gli amministratori locali sanno fare”. Il politico dei picentini, però, non scendere in campo con il simbolo di un partito ma con una lista civica “perchè oggi l’appartenenza politica recita un ruolo fondamentale ma non sempre decisivo, perchè credo che nelle competizioni elettorali, specialmente di territorio, siano le persone, la loro credibilità, i loro programmi a fare la differenza”. Non è ancora chiaro se Aievoli sarà candidato in una lista civica di centrodestra o di centrosinistra.

